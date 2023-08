L’Ucraina riceverà sessantuno caccia F-16 da Danimarca e Paesi Bassi | ma solo a fine anno

(Di lunedì 21 agosto 2023) Finalmentedall’Occidente l’unica arma che può assicurare un vantaggio significativo nei cieli contro la Russia. Uno strumento fondamentale per resistere se l’invasione russa dovesse protrarsi ancora a lungo. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymir Zelensky dopo aver incontrato il premier uscente olandese Mark Rutte e la prima ministra danese Mette Frederiksen. Grazie alla decisiva mediazione degli Stati Uniti, produttori deimultiruolo F-16,si sono mimpegnati a consegnare a Kyjivvelivoli, entro. «Una decisione storica. Un altro passo verso il rafforzamento dello scudo aereo del», ha scritto Zelensky pubblicando un selfie con il ...

Sosteniamo Navalny, sosteniamo'opposizione, sosteniamo la pace ...presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che... alcuni media occidentali affermano che la controffensiva...i caccia F - 16 che serviranno come supporto militaristico per la guerra contro la Russia. A ufficializzare la fornitura dei velivoli militari il primo ministro olandese Mark Rutte ,...Parte del programma di oggi è la visita di Zelensky per vedere ''equipaggiamento' - gli F - 16 - chealla finedai Paesi Bassi.