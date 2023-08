Luciano – Cucina Italiana – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 agosto 2023)Piazza del Teatro di Pompeo, 18 – 00186Telefono: 06/51531465 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 16/19€, primi 16/18€, secondi 22/30€, dolci 9/10€ Chiusura: mai OFFERTA Torna in guida dopo qualche anno di assenza il locale diMonosilio, chef divenuto celebre per la sua carbonara, che, a nostro avviso, è l’unico piatto che vale la pena veramente mangiare nel suo ristorante: pasta cotta al dente, morbida crema di uovo e formaggio e giusta presenza di pepe per un primo appagante in tutti i sensi. Il resto purtroppo (ancora) non funziona. Il cuore di manzo con cozze, cavolo nero, aspro di friggitelli e scalogno era un antipasto slegato nelle sue componenti, ...