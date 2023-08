(Di lunedì 21 agosto 2023) Hirvingpuò essere ceduto in Arabia Saudita, lo vuole l’Al-Ahli, il Napoli pronto ad acquistare Jesper. Notizie Calciomercato Napoli – Ecco quanto scrive Corriere dello Sport, sull’affare: “: ladel Chucky, in scadenza nel 2024, non è cambiata nel corso dei due ritiri, quando il Los Angeles FC ha provato a portarlo immediatamente negli States, ma il sogno californiano potrebbe riproporsi a gennaio e nel frattempo pare che l’Al-Ahli non abbia mollato la presa: dopo aver perso Zielinski, vorrebbe il messicano. Si vedrà, c’è tempo fino alla fine del mercato (soprattutto), e così la coppia Meluso-Micheli lavora“. “Osserva, dialoga, ci prova con l’Eintracht per, un jolly delle fasce per il tridente che all’occorrenza ...

51' -asfissiante di Osimhen al limite dell'area avversaria in cerca della rinconquista ... Contini, Gollini, Mario Rui, Natan, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Elmas, Russo, Zedadka,, ...Nella prima metà di gara, nonostante ilgià pesante del Napoli, non è stato trovato il gol ...sfiora il gol a porta vuota, ma la palla non finisce tra i pali. Sono numerosi i tiri della ...Per quel che concerne la questione centrocampo, la Lazio insiste con ilsul Torino. Vuole ... In effetti, sembra che in casa partenopea, sia Zieliski che il messicanostiano riscontrando ...

Lozano, pressing arabo, De Laurentiis prenota Lindstrom: la situazione napolipiu.com

Conclamata“. Lozano, pressing arabo, De Laurentiis prenota Lindstrom: la situazione Zielinski ama Napoli: ingaggio ridotto per restare in azzurro, le cifre Il Mattino – Natan solo un ripiego, il ...Bakayoko è un attaccante di piede mancino, che viene utilizzato principalmente come ala destra e il Napoli potrebbe puntare su di lui in vista dell'addio di Lozano. Inoltre i rapporti tra il club ...