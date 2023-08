Lotto e 10eLotto | in Campania vinti oltre 200mila euro

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilpremia la. Nell’estrazione di venerdì 18 agosto, come riporta Agipronews, a Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta,38.500 con sei ambi, quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso delha distribuito premi per11 milioni diin tutta Italia, per un totale superiore ai 737 milioni in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

3 Campania in festa con il. Nell'estrazione di venerdì 18 agosto, come riporta Agipronews, a Mignano Monte Lungo, in ...sotto - Da segnalare anche vincite per un totale di 160mila euro al...Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell'estrazione del, dele del Superenalotto di venerdì 18 agosto 2023 . Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato. Il jackpot del ...E ancora: le estrazioni del, dele del Simbolotto. Come già annunciato, dal 7 luglio al 29 dicembre, alle tre edizioni classiche del martedì, del giovedì e del sabato, si aggiunge una ...

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 19 agosto 2023, numeri vincenti e quote: nessun 6 nè 5+1 Fanpage.it

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di sabato 19 agosto 2023: su Gazzettino.it in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti di oggi, con il jackpot del Superenalotto che ...Campania in festa con il Lotto. Nell’estrazione di venerdì 18 agosto, come riporta Agipronews, a Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta, vinti 38.500 ...