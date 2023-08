(Di lunedì 21 agosto 2023) Il giornalista Michelesi sbilancia su quella che sarà la, avendo le idee chiare sulle possibilità di successo riservate ale alla Juventus. Buona la prima per il nuovodi Rudi Garcia, che ha sbancato lo Stirpe di Frosinone con il risultato di 3-1. Una vittoria che dà fiducia al tecnico francese, che è chiamato con gli uomini a sua disposizione a difendere lo. Non un’impresa semplice, visto che la concorrenza è ben agguerrita. Basti pensare che, in attesa del Milan, quasi tutte le big del campionato hanno vinto all’esordio, con le uniche eccezioni rappresentate dalla Roma (pareggio contro la Salernitana, ndr) e dalla Lazio (sconfitta contro il Lecce, ndr). La stagione è ancora lunghissima, ma i primi ...

I tanti neoacquisti tra centrocampo e attacco potrebbero dare quell'imprevedibilità di cui il Milan ha bisogno per candidarsi alla. A cura di Massimo SantaluciaLa squadra di Allegri vuole essere dentro laper lofino alla fine. Caressa e Vlahovic - Calciomercato.itIl successo contro l'Udinese dà fiato alle ambizioni bianconere, grazie alle ...Può portare in cassa fino a 180 milioni, la cifra che lasciò freddo il Paris Saint Germain, ma promette anche il secondo. Se Osimhen rimane a Napoli, è fatta. Giàe segna, nessuno come ...

Lotta Scudetto, Criscitiello non ha dubbi: lo ha detto sul Napoli Spazio Napoli

La Juve vola in testa alla classifica con un 3-0 secco all’Udinese che suona come un messaggio al campionato. Ancora presto per dirlo con certezza, ma i bianconeri sembrano avere una marcia ...Un lento declino per la Lazio che parte bene e proprio come l’anno scorso concede la rimonta al Lecce. Un trionfo per la squadra di casa propiziato anche dalla grande prestazione di Gabriel Strefezza, ...