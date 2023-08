L’ondata di calore investe l’Italia | bollino rosso per 17 città L’allerta del Ministero

(Di lunedì 21 agosto 2023) È allarme ondate disul. Leconsono in costante crescita e passeranno dalle 12 di oggi alle 17 di mercoledì 23 agosto. Nessunaha ilverde. Lo indica il Bollettino sulle ondate dideldella Salute, basato sui dati relativi a 27. Sono segnalate infin da oggi: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona. Hanno attualmentearancione, cioè rischio caldo solo per la popolazione fragile, 5: Genova, Milano, Napoli, Trieste e Venezia. In ‘giallo’, cioè in stato di pre-allerta per una possibile ondata di ...

...in 50 dipartimenti della Francia flagellati da una nuova...'attuale configurazione meteorologica crea una specie di ' cupola ...meteorologica crea una specie di ' cupola di, con le alte ...In 'giallo', cioè in stato di pre - allerta per una possibiledi, Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria e Viterbo,'unica città ...dinon dà tregua. Delle 27 città monitorate, nessuna è da bollino verde (livello 0 di allerta). Il ciclone Poppea spazza via il caldo Nerone cambia tutto Come illustrato praticamente ...