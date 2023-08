Lo Stato può far bene all’economia Giorgetti da Rimini spiega perché

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 agosto 2023) Puntuale come sempre, l’ultimo scampolo di agosto fa rima con il Meeting di. E anche quest’anno, la griglia di partenza è nutrita. A dare un primo colpo di gas ai dibattiti e ai confronti di natura economica, ci ha pensato direttamente il ministro dell’Economia, Giancarlo. Il quale è fin troppo consapevole degli impegni che attendono il governo al rientro dalla pausa estiva. La madre di tutti i dossier, nemmeno a dirlo, la manovra di bilancio. Ufficialmente la seconda del governo a trazione Fratelli d’Italia, ma in realtà la prima, dal momento che l’impalcatura della scorsa finanziaria era stata realizzata da Mario Draghi, con le migliorie e le limature apportate dall’esecutivo successivo. La sfida è di quelle impegnative: ci vogliono non meno di 30 miliardi per rendere strutturale il taglio al cuneo fiscale, più una manciata di altre ...