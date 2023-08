Apertura i rialzo per il differenzialeBtp e Bund decennali tedeschi a 172,6 punti, contro i 169 della chiusura di venerdì scorso. In crescita di 3,8 punti al 4,34% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco è invariato al 2,...Importo della rata Quota finanziata eapplicati si riflettono sulla rata mensile e sul piano di ammortamento concordatomutuatario e istituto di credito, che di norma non supera un terzo ...In effetti, la conseguenza immediata di questo accadimento sarà l'allargamento degliper le ...l'altro, se questo dovesse rallentare, le materie prime sui mercati internazionali ne ...

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 172,6 punti QUOTIDIANO NAZIONALE

Un mutuo in tarda età non è del tutto proibitivo, anche se per concederlo le banche richiedono specifiche tutele. Ecco quali ...La Borsa di Milano (-0,42%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre si attende la lettera della Bce sulla tassa degli extraprofitti. Nel ...