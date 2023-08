Lo scudetto del 2006 resta all’Inter | bocciato definitivamente il ricorso della Juve

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lo2005-rimane, il Consiglio di Stato ha respinto ilntus per il tricolore revocato ai bianconeri nei procedimenti sportivi e legati a Calciopoli e assegnato ai nerazzurri. Il Consiglio di Stato ha rigettato ilproposto dallacontro la Figc, l’Inter e il Coni per la riformasentenzaI sezione del Tar del Lazio sul caso dell’assegnazionedel titolo di campione d’Italia. “Diciamo che mi aspettavo una decisione del genere da parte del Consiglio di Stato. Anche se sono passati 17 anni è un argomento che mi tocca sempre nel vivo”, commenta all’Adnkronos l’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli, che divenne numero 1 del ...

si esprime così dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società bianconera e ha lasciato lo2006 all'Inter.

Zampini recidivo come la Juventus, la squadra per cui fa il tifo. Ennesimo ricorso perso, ma lui insiste con la sua tesi sullo Scudetto 2006 assegnato all’Inter POLEMICO - La… Leggi ...Moreno Morello è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per un rapido commento sulla prima giornata di campionato.