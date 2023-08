"Lo scudetto 2006 resta all'Inter". Il Consiglio di Stato chiude il caso Calciopoli

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della società bianconera Lo2005 -rimane all'Inter, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Juventus per il tricolore revocato ai bianconeri nei procedimenti sportivi e legati a Calciopoli e assegnato ...126 Il Consiglio di Stato decreta la fine della querelle Juve per l'assegnazione delloall'Inter dopo la revoca del titolo bianconero. Secondo l'ANSA, è stato respinto il ricorso del club bianconero contro Figc, Inter e Coni (tutti costituiti in giudizio), ultimo anello di ...Il Consiglio di Stato scrive la parola fine sulla querelle per l'assegnazione delloall' dopo la revoca del titolo bianconero. È stato infatti respinto il ricorso della Vecchia Signora contro Figc , Inter e Coni (tutti costituiti in giudizio). Juve, la decisione del Tar ...

Scudetto 2006, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Juventus. Il titolo resta all’Inter Tutto Juve

