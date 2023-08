Lo scudetto 2006 è dell’Inter | il Consiglio di Stato boccia il ricorso della Juve e mette fine alla querelle sul dopo-Calciopoli

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lostagione 2005-. A stabilirlo in via definitiva èoggi ildi, il massimo tribunale amministrativo, che ha messo il puntoinnescatasila revoca del titoloper lo scandalo di, contro la quale la società aveva più volte presentato. Diciassette anni, la vicenda si è ora conclusa con il respingimento del dell’ultimopresentato dal club bianconero contro Figc, Inter e Coni a seguitodecisione dell’allora commissario straordinarioFedercalcio, Guido Rossi, di ...

