Lo prende a pugni e gli ruba il telefono a Napoli per tre euro

(Di lunedì 21 agosto 2023) Gli chiede treper il parcheggio della sua auto, il proprietario rifiuta e lui di pronta risposta loe gliilun uomo e gliilperché si era rifiutato di pagagli il parcheggio. È accaduto il 19 agosto a mattina ail via Conte di Ruvo. Sul posto sono intervenuti i Falchi della Squadra Mobile. Una segnalazione parlava di una rapina ai danni di un automobilista. La vittima ha raccontato che poco prima un parcheggiatore abusivo gli aveva chiesto treper il parcheggio dell’auto. Davanti al rifiuto lo avrebbe preso astesso all’interno dell’abitacolo dell’auto e poi gli avrebbe portato via il cellulare, ...

