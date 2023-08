LIVE Torino-Cagliari 0-0 | paratona di Milinkovic su Nandez | Ricci bomba a lato

All'Olimpico Grande, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico Grande, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 trae Cagliari.- Cagliari 0 - 0: sintesi e moviola 18 Schuurs di testa non trova la ...Formazioni ufficiali- Cagliari:(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Karamoh, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric. ...... che continua a collezionare sold out: al tutto esaurito già conquistato con le date di Roma e Bologna, si aggiungono i sold out deiprevisti a Napoli (12 ottobre, Duel Club),(19 ottobre,...

Torino-Cagliari 0-0 LIVE: Nandez sfiora il gol Sky Sport

23' Tira un po' il fiato il Toro, che adesso pressa ma lascia un po' l'iniziativa alla squadra ospite. 21' Luvumbo da fuori, tentativo sballato. 19' Spinge il Toro ma il Cagliari non sta a guardare.PRIMO TEMPO 25' Si ferma il gioco, c'è il cooling break. 24' Ricci trova spazio da fuori, calcia di potenza sul primo palo ma non trova la porta 23' Tira un po' il ...