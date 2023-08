LIVE Torino-Cagliari 0-0 | paratona di Milinkovic-Savic su Nandez

All'Olimpico Grande, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico Grande, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 trae Cagliari.- Cagliari 0 - 0: sintesi e moviola 4 Granda parata di Radunovic sulla girata .Formazioni ufficiali- Cagliari:(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Karamoh, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric. ...A dieci giorni dall'uscita della serie 'One Piece', Netflix rilascia un video che svela i dietro le quinte dell'adattamento- action della serie manga più leggendaria e popolare della storia. La featurette include interviste mai viste con il cast e con il team creativo sulla realizzazione di questo nuovo adattamento ...

PRIMO TEMPO 19' Spinge il Toro ma il Cagliari non sta a guardare. Bella partita. 17' OCCASIONE TORO! Schuurs sul primo palo, tutto solo la gira in porta da due metri ma mette ...PRIMO TEMPO 11' Battuta direttamente tra le braccia del portiere. 10' Il Toro prova subito a fare la partita. Adesso il cross lo prova Karamoh, fermato in corner. 8' Vojvoda ...