LIVE Torino-Cagliari 0-0 | ci provano Vojvoda e Jankto | girandola di cambi

Commenta per primo Di seguito i principali episodi da moviola di- Cagliari , match della 1a giornata di Serie A in programma oggi alle 18.30 e visibile in diretta TV su Dazn.- CAGLIARI Lunedì 21/08 h. 18.30 COSSO DI GIOIA - RASPOLLINI IV: GHERSINI VAR: DI MARTINO AVAR: GUIDA 57' - Contatto in area delfar Schuurs e Luvumbo, che cade. Contatto leggero, l'...Per quanto riguarda i precedenti in gare ufficiali, se ne contano 70 incontri, con 25 vittorie del, 22 del Cagliari e 23 pareggi; 81 i gol fatti dai granata, 77 quelli realizzati dai sardi. L'...All'Olimpico Grande, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico Grande, il match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024 trae Cagliari.- Cagliari 0 - 0: sintesi e moviola 65 OCCASIONE CAGLIARI - Nandez scodella ...

Torino-Cagliari 0-0 LIVE: Schuurs spreca di testa Sky Sport

SECONDO TEMPO 26' Nulla di fatto dalla battuta, il Toro ritorna in difesa. 25' Bellanova sul secondo palo, Di Pardo di testa anticipa in angolo Pellegri. Ranieri inserisce Pavoletti ...Di seguito i principali episodi da moviola di Torino-Cagliari, match della 1a giornata di Serie A in programma oggi alle 18.30 e visibile in diretta TV su Dazn.