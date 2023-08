LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Sibilio | niente ripescaggio Warholm si salva Molinarolo in finale! Richardson regina dei 100

(Di lunedì 21 agosto 2023) ICLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO DEIDIDI OGGI E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI22.55 Brutte notizie per Alessandro. Non è stato accolto il ricorso presentato dalla Federazione Italiana per un presunto passaggio irregolare di ostacolo da parte del norvegese Karsten. Il norvegese si, l’azzurro resta fuori dalla finale dei 400 ostacoli. 22.07: per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 16.40 per la quarta giornata deidi Budapest e buona serata! 22.06: Ovviamente vi invitiamo a seguire le cronache su OA Sport che vi terranno aggiornati sull’esito del ricorso ed eventuale ...

Emmanuel Ihemeje chiude ottavo nel salto triplo. Elisa Molinarolo storica in finale nel salto con l'asta, prima azzurra a riuscirci ai Mondiali. Folorunso e Sartori in semifinale nei 400 hs donne.

Mondiali di atletica: finale triplo, Ihemeje 8°. Asta: Molinarolo in finale! Sibilio, respinto il ricorso La Gazzetta dello Sport

Quattro le finali in programma con tanti azzurri in gara. Emmanuel Ihemeje a caccia dell'impresa nel triplo, Hassane Fofana e Lorenzo Ndele Simonelli eliminati in semifinale dei 110 ostacoli. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport