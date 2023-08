LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | si comincia con l’asta femminile | poi Folorunso e Sibilio

(Di lunedì 21 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO DEIDIDI OGGI E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDIProgramma, orari, Tv e streaming della terza giornata deidi Budapest– La presentazione della terza giornata di Budapest– Le speranze di medaglia dell’Italia – Tutti gli italiani in gara giorno per giorno – I favoriti gara per gara tra gli uomini – Le favorite gara per gara tra le donne – Il calendario deidi Budapest – Tutti gli orari degli azzurri in gara giorno per giorno – Le misure di qualificazione – Le nuove regole introdotte a Budapest– La cronaca della seconda giornata deidi ...

Tutto il Mondiale èsu Sky Sport e in streaming su ...... GIORNO PER GIORNO I CONVOCATI DELL'ITALIA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO CALENDARIO2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire in diretta le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 dileggera. SEGUI ILDELLE GARE GLI ITALIANI IN GARA OGGI ...

LIVE Mondiali di atletica: Ihemeje a caccia del podio nel triplo La Gazzetta dello Sport

La serba Ivana Vuleta ha vinto l'oro con la miglior prestazione mondiale della stagione in 7.14. Argento per l'americana Tara Davis-Woodhall in 6.91. Bronzo per la rumena Alina Rotaru-Kottmann, che ha ...Larissa Iapichino si è piazzata quinta nella finale di salto in lungo femminile ai Mondiali di atletica in corso a Budapest. La saltatrice Italiana, figlia d’arte (sua madre è la grande lunghista Fion ...