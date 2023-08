LIVE Alcaraz-Djokovic | 7-5 | 6-7 | 4-5 ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA | lo spagnolo annulla due match point e rimane in partita

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Scambio micidiale vinto dal serbo.sembrava essere il primo a sbagliare, con un rovescio non colpito benissimo che è terminato sulla riga. Alla fine a cedere èche aveva provato a variare la traiettoria. 30-40 Servizio ad uscire e dritto in contropiede peraveva capito tutto ed era rimasto da quel lato, ma il passante termina in rete. 15-40 Doppio fallo, il quarto della sua. Seconda 15-30 Il serbo dimezza lo svantaggio con una buona prima ad uscire. 0-30 Errore con il rovescio di. 0-15 Aggressivo sin dalla risposta, che segue a rete un dritto in avanzamento senza però bisogno di giocare la volee. Dopo esattamente un’ora dal ...