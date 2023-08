LIVE Alcaraz-Djokovic | 7-5 | 6-7 | 3-2 ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA | lo spagnolo annulla due palle break e rimane avanti nel terzo e decisivo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Uno-due per, che sfrutta al meglio una grande seconda al centro. 0-15 Risposta d’incontro per, che si apre il campo con il rovescio e poi chiude con il lungolinea. Ain questo momento sono le 19.26. Il sole ormai ha totalmente abbandonato il center court, migliorando la visibilità dei due giocatori. 3-2 Gioco: loduenelset. A-40 Risposta profondissima di, tanto che loè costretto a giocare al volo avendo fatto un passo dentro al campo. Nonostante ciò bravo ...