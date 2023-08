L’impossibile negoziato tra Russia e Ucraina

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il commento di un alto funzionario della Nato sulle possibili soluzioni della guerra inha suscitato polemiche, riaprendo il dibattito sulle concessioni territoriali che il paese aggredito dovrebbe riconoscere al paese aggressore in cambio di un ipotetico cessate il fuoco a tempo indeterminato. A scatenare la polemica le parole di Stian Jenssen, direttore dell’ufficio privato del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che in un dibattito con i media norvegesi ha detto di pensare che una soluzione della guerra «potrebbe essere la rinuncia dell’di una parte del proprio territorio in cambio dell’adesione alla Nato», ribadendo tuttavia che la linea di Stoltenberg (e dell’alleanza) è che «spetta all’decidere quando e a quali condizioni negoziare con la». La dichiarazione di Jenssen ...

...e dall'aviazione ucraina hanno sottolineato come sia...sottolineato come siaaverli a disposizione per'...insistenza di controffensiva ferma e di possibilità di. ......la dura realtà costringesse le parti all'inevitabile. ... Infatti,'82a brigata d'assalto aerea di 2.000 persone, ...da celare nella nebbia propagandistica, un po' quel che ......e Warner hanno espresso il loro disappunto per il fatto chee ...di più anche in Italia Vai all'approfondimento Non è...podcast con rumore bianco arrivassero dallo stesso bacino...