L’impatto è devastante | morta una bimba di 4 anni Addio anche a Domenico e Antonella

(Di lunedì 21 agosto 2023) Terribile incidente sulla Limina, a pochi metri dallo svincolo di Melicucco. Lo scontro è avvenuto tra due auto sulla statale Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. Tre morti e tre feriti nello scontro tra un'Alfa Romeo e una Bmw. Tra le vittime,una bambina di quattro. L'uomo alla guida dell'Alfa Romeo Giulietta è morto sul colpo, in macchina con lui non c'è nessuno. Sulla Bmw invece viaggiavano cinque persone, una famiglia intera. Tutti residenti San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Si tratta di una giovane coppia davanti, la sorella di lui con sua figlia, dietro. Con la zia e la cuginetta, sui sedili posteriori, viaggiavala figlia della coppia.