L’iconica inquadratura di Sarri nell’attività in cui non ha avversari

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 agosto 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Si ricomincia da dove ci eravamo lasciati. Si ricomincia nel segno di Osi. Garcia non rompe niente. Custodisce il giocattolo perfetto senza modificare nulla. Partenza in salita. Come l’anno scorso a Verona. Il che offre materiale vivo per i sospettosi diffidenti. Paghiamo subito la prima rata della penale per l’affare Spalletti. Rigorino dubbio. Complice l’ingenuo esordiente svedesino. Che il Var non chiarisce, come ovvio in questi casi. Quando hanno deciso che è rigore, il Var scompare. È il primo tassello di un arbitraggio grottesco. Ce li ammonisce tutti. Ci fischia tutto contro. Uno Charlot invasato in una interminabile gag. Fischia ed estrae gialli. In un crescendo compulsivo esilarante. Fino al rigore negato al Signorinello Pallido. Si rischia di essere d’accordo con i sospettosi. Questo è il calcio ...