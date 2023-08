Libro Vannacci | il generale | “Non sono stato rimosso né destituito ma avvicendato”

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – “Non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimento disciplinare nei miei confronti. Nonné, la scorsa notte a mezzanotte. Da stamattina c’è un’altra persona che occupa il mio posto all’Istituto Geografico Militare. Qualora ci fosse un provvedimento questo non mi colpevolizza, lo vedremo alla fine”. Lo ha detto a ‘Morning News’ su Canale 5 ilRoberto, in merito alle polemiche sul suo‘Il mondo al contrario’. “Il ministro Crosetto non l’ho sentito, non è tenuto a chiamarmi e mi attengo alle sue dichiarazioni sui giornali”, ha aggiunto. In merito alle dichiarazioni sui gay, ilha spiegato: “La ...

L'esaltazione della nostra religione è uno dei temi principali deldi, condiviso da tutti i Cristiani obbedienti al Papa'."Faccio il soldato, almeno per ora". Così il generale Roberto, autore del discusso' Il mondo al contrario ', ha parlato a 'Morning news' su Canale 5. Il militare che si presenta in tv, sempre a Mediaset, per la seconda volta, smentisce, per ora, ...Uno su tutti: c'è la mano di Alemanno e di Storace dietro ildiAlla Difesa e a Palazzo Chigi mettono ilsotto la lente di ingrandimento. 373 pagine piene di dati. Di analisi. ...

Per Vittorio Sgarbi la provocazione è sempre stata un mezzo per far parlare di sé. Oggi Sottosegretario alla Cultura, Sgarbi ricopre un ruolo istituzionale, di funzione pubblica, che poco si sposa con ...Il generale dell’Esercito Roberto Vannacci, finito nella bufera per le affermazioni omofobe e sessiste nel suo libro ‘Il mondo al contrario’, precisa di non essere stato oggetto di alcun provvedimento ...