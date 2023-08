Lettera d’amore a Charles De Ketelaere

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 21 agosto 2023) GRRRRRR faDeverso la telecamera, la bocca piccola come una nocciolina da cui spuntano un paio di denti perfetti, di chi non ha mai sofferto nella vita. Chissà a chi è venuto in mente, di chiedere una faccia cattiva a questo cucciolo di centrocampista. A questo giocatore sembrato umanamente troppo fragile per il darwinismo del calcio contemporaneo. L’effetto, però, è comico; il manifesto dell’inadeguatezza un po’ sveviana diDe, arrivato in Italia per dipingere calcio con la gloriosa maglia rossonera, e un anno dopo cacciato via insieme ai dirigenti che lo avevano acquistato. Ora viene presentato come nuovo acquisto dell’Atalanta, da qualcuno che non ha capito il suo mood. Qualcuno che sta provando a presentare questo poeta tisico dell’800 come un lottatore di ...