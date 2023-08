L’Equipe | “Offerta della Juventus per Kamara del Borussia Dortmund”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) La Juve è interessata al giovane centrocampista del, Abdoulaye. Secondo quanto riporta ‘’ il club bianconero avrebbe presentato un’di prestito con diritto di riscatto per il centrocampista 18enne, cresciuto calcisticamente al Paris Saint-Germain e arrivato svincolato in Germania nel 2021. L’affare si aggira intorno ai 4 milioni di euro, bonus inclusi. La trattativa è ancora in corso, ma i gialloneri – spiega il quotidiano – non vorrebbero far partire facilmente un giocatore sotto contratto fino al 2025. SportFace.