Legge bilancio | Urso | «Non estenderemo ad altri settori tassa extraprofitti» Calderone | allo studio detassazione premi e welfare

Insomma, in vista della prossimadi- e non solo - c'è cautela. 'Il tema della natalità', che Giorgetti ripropone, davanti alla platea del meeting targato Cl, 'è fondamentale. Non c'è ...Per questo "servono risorse nelladie, semmai, incrementarli ulteriormente". Per quanto riguarda la manovra economica, il ministro Urso afferma che è sua intenzione "presentare, d'...Io guardo alladicome a un'occasione per mettere in chiaro alcune linee e proseguire su un percorso già iniziato che ci porterà nel corso della legislatura a fare interventi su cui ci ...

Giorgetti: Legge bilancio è complicata RaiNews

Al meeting di Rimini, la consueta kermesse di Cl, è tempo di previsioni d'autunno. A farle è stato il ministro ...In vista di una Manovra “complicata”, il ministro dell’Economia traccia la lista delle priorità, tra le quali non rientra la riforma delle pensioni.