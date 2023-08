Lecce | Sticchi Damiani | 'Proveremo a comprare | ecco la nostra politica'

(Di lunedì 21 agosto 2023) Saverio, presidente del, parla a Radio Serie A: "Utilizziamo ogni sessione per migliorare larosa, anche in...

SaverioDamiani, presidente del, ha parlato a Radio Serie A della prestazione di ieri sera dei giallorossi contro la Lazio SaverioDamiani, presidente del, ha parlato a Radio Serie .... Una bandiera. Un vero e proprio bagno di folla, ovviamente a tinte giallorosse, in onore di ... il presidente SaverioDamiani. E, subito dopo, a pochi metri si sono esibiti, in Piazza ...... raduno in sede, si ricomincia Sport [ 18/08/2023 ] Volley salentino in lutto: è scomparsa Sandra D'Aprile Sport [ 18/08/2023 ]Damiani: "24 giocatori, 23 di proprietà. Progetto" Sport ...

Serie A, Lecce-Lazio: le dichiarazioni del presidente Sticchi Damiani Pianetalecce

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a Radio Serie A della prestazione di ieri sera dei giallorossi contro la Lazio Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a ...Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato a Radio Serie A dopo il successo in apertura di campionato contro la Lazio.