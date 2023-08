Lecce - Lazio | la moviola | Dionisi vede bene | non c' è rigore su Isaksen

- Positivo l'esordio stagionale di Dionisi (Voto 6) , non ci sono errori che condizionano la partita , qualche sbavatura sopportabile. Solita corsa senza fine, il che gli permette di essere più ...Nella lotta di classe la voglia popolana ha soppiantato la presunzione elitaria dei vicecampioni d'Italia Ci20/08/2023 - campionato di calcio serie A // foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: gol Erik Almqvist Il crollo della, con conseguenti accuse di Sarri che parla come se non facesse l'allenatore lì da due anni . ...... Maurizio Sarri La Gazzetta comprensibilmente va dritta al sodo dopo la sconfitta dellae tira in ballo le congetture complottistiche agitate alla vigilia da Maurizio Sarri a proposito ...

Armando Fico 21 Agosto 2023 flop delle due romane, Il punto sulla A - prima giornata, Juve straripante a Udine, Lazio battuta a Lecce, Pari interno della Roma contro la Salernitana ...Lecce-Lazio 2-1, ecco le pagelle. PROVEDEL 6 Il pericolo principale è Strefezza e lui lo ipnotizza in un paio di occasioni prima di cadere senza colpe sui tiri di Alqvist e ...