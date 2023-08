(Di lunedì 21 agosto 2023) Un trionfo per la nazionale femminile spagnola che ha vinto idiin Australia, 1 - 0 sull'Inghilterra in finale. A Madrid i tifosi hanno festeggiato sottolineando che questa vittoria ...

... Olga Carmona, è sempre stato difeso da Luis Rubiales; in ogni caso, una polemica che non appanna ma avvelena la bella vittoria delle. 21 agosto 2023...ct Jorge Vildai mondiali in Nuova Zelanda e Australia davanti a 75mila spettatori grazie alla rete di Olga Carmona, in forze al Real Madrid, al 29 del primo tempo. Nella ripresa le...Le vincitricidella Supercoppa dal 2002 Probabili formazioni Man City : Ortega; Walker, ... Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Jordán, Rakiti; Ocampos, Suso, "liver Torres; En - Nesyri...

Le spagnole vincono i Mondiali di calcio e... un bacio indesiderato Agenzia askanews

Roma, 21 ago. (askanews) - Un trionfo per la nazionale femminile spagnola che ha vinto i Mondiali di calcio in Australia, 1-0 sull'Inghilterra in finale. A Madrid i tifosi hanno festeggiato ...quasi controproducente a guardare i numeri della finale tra Spagna e Inghilterra, vinta dalle calciatrici iberiche. La partita, trasmessa domenica 20 agosto alle ore 12:00 italiane su RaiSport – e ...