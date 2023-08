Le più belle canzoni di Serj Tankian | Chop Suey dei System Of A Down | Empty Walls e tante altre

(Di lunedì 21 agosto 2023)è uno dei cantautori più influenti e originali degli ultimi vent’anni. Noto soprattutto come leader deiOf A, la band che ha rivoluzionato il metal con il suo stile eclettico e politico,ha anche una ricca carriera solista che spazia dal rock al classico, passando per l’elettronica e il folk.! (2001)! è il primo singolo estratto dall’album Toxicity deiOf A, pubblicato nel 2001. La canzone traduce con dramma e metal alcuni passi della Bibbia.! ha raggiunto la posizione numero 7 nella Billboard Hot 100 e ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards come Best Metal Performance. ...

... "Vi ho già detto che non vorreiessere associata a nessun tipo di ex. Non sto a dirvi cosa sia successo ma come mi sono capitate cose brutte in questi mesi me ne stanno capitando anche di, ...Quasi quattro ore di spettacolo e di altissimo tennis hanno reso la finale di Cincinnati la partita dellanno, una delle piu'nella storia recente dei Masters 1000, forse addirittura la piu' ...Così si è giunti al tie break decisivo, giusta conclusione di una sfida epica, definita da Djokovic "una delle finalie intense della mia carriera". Anche questa volta a vincere il tie ...