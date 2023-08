Le Iene presentano | Inside | alle 21 20 su Italia 1 | ecco le anticipazioni della puntata

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lunedì 21 agosto, in prime - time su1, torna "Le" con l'inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo "Mostri o Innocenti?", interamente dedicata alla ...

Lunedì 21 agosto, in prime - time su Italia 1, torna "Le: Inside" con l'inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo "Mostri o Innocenti", interamente dedicata alla vicenda di cronaca avvenuta il 2 luglio 1983, nota come il "...... Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo si proclamano ancora innocenti: perché Siamo di fronte a un clamoroso errore giudiziario La nuova puntata de LeInside in onda oggi lunedì 21 ...Su Italia 1 dalle 21.16 Le: Inside. Alcune delle storie piu' seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti. Guida tv di lunedì 21 agosto: i ...

Le Iene presentano Inside: l’inchiesta “Mostri o innocenti” sul massacro di Ponticelli Libero Magazine

Nuovo appuntamento in prima serata dello show di Italia 1 sul massacro di Ponticelli: 40 anni dopo i tre condannati si proclamano innocenti, le anticipazioni ...Le iene, spesso sottovalutate e perseguitate nel corso della storia, giocano un ruolo vitale negli ecosistemi africani.