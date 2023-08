“Le Iene” in lutto | addio al volto che ha fatto commuovere milioni di italiani

Leggi su tvzap

(Di lunedì 21 agosto 2023) News tv. . Leè uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico televisivo italiano, che propone inchieste e servizi giornalistici facendo uso di uno stile irriverente e satirico. Nel corso delle varie puntate lo show era riuscito a far riabbracciare un figlio con sua madre, stiamo parlando della storia di Sandy Di Varano. L’uomo che con la sua storia avevaglioggi non c’è più: ecco che cosa gli è successo.Leggi anche: Belen Rodriguez, chi vuole prendere il suo posto a “Le” Leggi anche: Veronica Gentili sbarca in Mediaset, per lei la conduzione de “Le”. E Belen? Leggi anche: Emma Marrone cade in diretta a “Le”, la reazione di Belen è stupenda Leggi anche: “Le ...