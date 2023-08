Lazio | ripresa immediata a Formello | al lavoro verso il Genoa

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Archiviata la sconfitta all’esordio contro il Lecce, lasi è rimessa alin vista della prima gara casalinga in campionato contro il(domenica, ore 20:45). Ai titolari del Via del Mare si sono limitati a svolgere una seduta di scarico. Al contrario, dopo il riscaldamento, i calciatori che non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto unatletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto. Sui social, intanto, i biancocelesti non nascondono la delusione per la sconfitta. “Non è quello che ci aspettavamo, ma sono convinto che faremo grandi cose. Dispiace soprattutto per i tanti tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine”, ha scritto Ciro Immobile, autore del gol del momentaneo 0-1. Patric – sceso in campo dal 1? – carica l’ambiente: “Non è ...