Lazio | ecco il vice Provedel | fatta per l’arrivo di Sepe

(Di lunedì 21 agosto 2023) Laha trovato il tassello mancante per la porta e ha chiuso perdidalla Salernitana Laha trovato il tassello mancante per la porta e ha chiuso perdidalla Salernitana. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i campani sono disposti a lasciare gratis il cartellino col portiere che andrebbe a firmare un triennale da circa un milione a stagione con i biancocelesti. Le prossime saranno ore decisive.

Lazio, ecco il vice Provedel. Il Corriere dello Sport: "Sepe in dirittura d’arrivo" TUTTO mercato WEB

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri avrà presto il suo nuovo secondo portiere. Trattativa in chiusura con la Salernitana per Luigi Sepe. E' un affare destinato ad andare in ...Uno dei nomi più caldi per la porta della Lazio per sostituire Maximiano è quello di Luigi Sepe. Il portiere di proprietà della Salernitana ha trascorso alcuni giorni di ...