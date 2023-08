(Di lunedì 21 agosto 2023)è pronto a lasciare l’Inter, questa volta in maniera definitiva. L’esterno austriaco ha trovato l’accordo con ilper il suo ritorno.– Valentinonon sarà più ufficialmente un giocatore dell’Inter. L’esterno austriaco, secondo quanto riportato da DAZN, domani sosterà lecon il(per lui si tratta di un ritorno dopo la passata stagione) e poi sarà ceduto a titolo definitivo. Fonte: DAZN Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

... invece, per Ayomide Folorunso, terza nella sua batteria col tempo di 54"30 e qualificata in... Medaglia d'argento e di bronzo per due cubani,Martinez con 17.41 e Cristian Napoles con 17.40. ......50 19 Agosto Inter,torna al TorinoI nerazzurri sono al lavoro per completare la rosa di Simone Inzaghi, nuovo colpo in uscita sempre più vicino: Valentinha dato illibera per il ......59 18 Agosto Anche l'Inter lavora alle uscite, in particolar modo a quelle di Fabbian e. Il ... 09:51 18 Agosto Malinovskyi al Genoa:libera Ruslan Malinovskyi sarà un giocatore del Genoa: c'è ...

Lazaro via dall’Inter, programmate le visite mediche col Torino Inter-News.it

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Cagliari, che i granata hanno pareggiato per 0-0 ...Il ritorno di Valentino Lazaro diventerà concreto domani, visto che secondo Skysport il Toro ha programmato le visite mediche di rito per il laterale proveniente dall'Inter. Un ...