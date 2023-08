(Di lunedì 21 agosto 2023) RIMINI (ITALPRESS) – “Ildelè ilper sostenere ilitaliano, per incentivarlo”. Lo ha detto Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del Meeting di Rimini, spiegando che “noi dobbiamo assolutamente alzare la retribuzione dei salariati e, per farlo, la via maestra è rendere strutturale i due tagli alche abbiamo realizzato. L'obiettivo della prossima manovra è puntare a rendere strutturali questi tagli”. Per questo “servono risorse nella Legge di bilancio e, semmai, incrementarli ulteriormente”. Per quanto riguarda la manovra economica, il ministroafferma che è sua intenzione “presentare, d'intesa con altri ministri interessati, due ...

"Il taglio del cuneo fiscale è il modo migliore per sostenere ilitaliano, per incentivarlo - sostiene- Bisogna rendere strutturali i due tagli al cuneo fiscale che abbiamo realizzato ...Quella sugli extraprofitti delle banche "è una misura giusta, - ha aggiunto- non è una misura ...i due tagli al cuneo fiscale che abbiamo realizzato con la scorsa manovra e con il dl: per ...... Adolfo, anche in questo caso in occasione di un punto stampa al Meeting, ha sottolineato che "il taglio del cuneo fiscale è il modo migliore per sostenere ilitaliano, per incentivarlo. ...

Lavoro, Urso “Taglio del cuneo fiscale modo migliore per sostenerlo” Qui News Valdera

RIMINI (ITALPRESS) – “Il taglio del cuneo fiscale è il modo migliore per sostenere il lavoro italiano, per incentivarlo”. Lo ha ..."Non abbiamo intenzione di fare altro, perché non ci sono altri settori in questo momento in cui ci sono così evidenti divaricazioni" ...