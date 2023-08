Lavorare per vivere o vivere per lavorare? I mantra della generazione Z

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 21 agosto 2023)sì. Ma quanto e come? C’è chi dice che il vero Capodanno sia il 1 di settembre, il giorno degli ombrelloni che si chiudono, delle spiagge che nostalgicamente si svuotano, delle estati che finiscono e dei buoni propositi. Il periodo giusto per fare un bilancio a cuor leggero e ripartire, in equilibrio perfetto tra la spensieratezza figlia dei mesi caldi e l’entusiasmo per il nuovo che sta arrivando. Che non sia stata un’estate in grande stile, complice anche la complessa congiuntura economica in cui siamo immersi, poco importa: settembre continua a portare con sé quel misto tra nostalgia e curiosità, adrenalina e malinconia che tutte e tutti, sin dai banchi di scuola, ben conosciamo e che, da adulti, a dispetto dei luoghi comuni, custodiamo gelosamente. Sul finire di questo agosto italiano, a giocare un ruolo cruciale in questo tetris di ...