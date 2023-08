L' audace sfida all' Occidente smarrito Antonio Socci | il vero senso del Meeting

(Di lunedì 21 agosto 2023) L'apparente inattualità deldi Rimini di quest'anno sull'“amicizia” ci libera dalla dittatura del presente, che è l'albero che non fa vedere la foresta, la soffocante attualità senza un passato e senza un futuro. E ci libera pure dall'ipnosi del negativo, del male, delle paure, del catastrofismo, delle demonizzazioni che ormai occupano tutta la scena pubblica. Alla Fiera di Rimini si osserva l'oggi dall'alto di una cima dove lo sguardo può abbracciare tutto, la luce e le ombre. La vetta montana dell'“amicizia”, come desiderio di ognuno – grido di tutte le nostre solitudini – e come bisogno della vita del mondo, fa respirare e spalanca un orizzonte grande. Così il2023, che si apre oggi, mette a tema qualcosa che è da sempre nel Dna di questa manifestazione (si chiama appunto “per l'amicizia fra i popoli”) e che attraversa sia le ...

Unavera anche per i virgiliani visto che al debutto in campionato ospiteranno il Padova. I ... È presumibile che stavolta l'impianto sia menopur sempre offensivo perché comunque è nelle ...Un'azione, ma senza dubbio meritevole, potrebbe essere l'acquisizione di questo sito ... Tuttavia, con l'aiuto di opportunità di finanziamento, come potrebbe essere il PNRR , questa...Tieni presente che sei in grado di affrontare qualsiasiche si presenti sulla tua strada. ... Ricorda che sei un Leone coraggioso e, pronto a conquistare il mondo. Buona fortuna! Vergine ...

Buongiorno buon lunedì 21 agosto 2023: le più belle frasi e ... Tag24

Il gigante tecnologico lancia il guanto di sfida a Tesla con un capolavoro automobilistico. La battaglia nel settore EV si intensifica. Chi regneràFERMO - Si è tenuta ieri sera la Tratta dei Barberi in piazza del Popolo a Fermo e una folla numerosa si è radunata per i cavalli provenienti da diverse parti ...