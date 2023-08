Lamborghini Lanzador | stella elettrica a Pebble Beach

Il weekend dichiude la Monterey Car Week con una presenza d'eccezione alla 72a edizione del Pebble Beach Concours d'Elegance. Dopo l'atteso debutto a The Quail, A Motorsports Gathering, ...Uno sguardo al passato Occhi suquindi, ma non solo:ha esposto infatti al suo fianco anche cinque grandi classiche V12 selezionate dalla stessa casa del Toro in quanto 'simbolo ...In occasione di The Quail, accanto aha proposto una selezione di modelli tra cui l'ibrida plug - in Revuelto da 1015 CV, con un nuovissimo motore centrale V12, la all - terrain ...

Lamborghini Lanzador, ecco il concept della GT elettrica HDmotori

Si tratta del concept che anticipa il futuro quarto modello in gamma, che sarà una granturismo 2+2 elettrica con assetto rialzato che debutterà nel 2028.