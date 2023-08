Lagoon Seventy7 | la consegna del primo modello venduto in Italia – VIDEO

(Di lunedì 21 agosto 2023) Jack Sparrow, questo il nome scelto dall’armatore delindalla NSS Yachting, è stato ufficialmenteto lo scorso 10 agosto a Cala dei Sardi. La suggestiva cerimonia è avvenuta in forma privata, alla presenza dell’armatore e della sua famiglia con anche la partecipazione delle principali autorità del territorio, tra cui il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi ed il Parroco di San Pantaleo, Don Jacek Meczel., il varo Dopo la presentazione della barca a cura di Carlotta Morelli e Gianfranco Bacchi, la madrina ha infranto la bottiglia sul musone di prua e il catamarano è entrato in possesso del suo nuovo armatore. «Mi hanno chiesto come mai sono passato da un motoscafo di 16 metri ad una barca così ...

