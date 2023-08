L’Agenzia delle entrate farà il controllo incrociato dei conti correnti per combattere l’evasione fiscale

(Di lunedì 21 agosto 2023)dovrà recuperare entro il 2025 almeno 2,8 miliardi di euro in più dalla lotta al. E per farlo potrà usare finalmente lo strumento di cui si parla da anni: ildeiper intercettare gli evasori con residenza fittizia all’estero ma che hannoin Italia. Il presidente delErnesto Ruffini spiega la nuova strategia che intende adottare in una intervista al Corriere della Sera. Il giorno scelto non è casuale visto che oggi ricorre il Tax day: la data entro cui bisogna versare centoquarantotto scadenze dei pagamenti dovuti allo Stato tra Iva, Irpef e addizionali. Ed entro il 31 agosto bisognerà ...

A quasi 70 anni dalla morte, James Dean è indicato come unastar che vedremo in un film in arrivo. Lo riferisce la BBC ...... ha confermato alla BBC che'attore scomparso sarà presente in '...Ad Albosaggia (Sondrio), il ParcoOrobie Valtellinesi ... A Bolzano ,' Azienda Musei provinciali cerca per il Museo ... A Piegaro (Perugia),Randstad cerca, per azienda del ...... "Non sono un figlio illegittimo" di Antonella Rossi È nato Hugo, il primo bambino concepito con fecondazione post mortem in Portogallo di Monica Coviello Solo alcune settimane fa...