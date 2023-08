L’Agente di Zaniolo | “La Premier League un sogno | in Italia c’era la possibilità Milan con Maldini”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Claudio Vigorelli, agente di, è stato intervistato da Radio Sportiva: “Quando è arrivata questa opportunità incon Aston Villa e Monchi abbiamo lavorato con Galatasaray. È stata dura convincerli, ma è ildi tutti i giocatori quello di andare in. Questa era una grossa opportunità: ringrazio il Galatasaray e il suo presidente per aver realizzato ildi Nicolò per una trattativa che all’inizio è stata complicata, ma che poi abbiamo portato a casa con il piacere di tutti. In? credo che solo neldici siano state alcune cose. Le cose stavano andando per il verso giusto ma poi è cambiato tutto in dirigenza e non sono state riaperte. Nicolò sarebbe stato comunque felice di ...