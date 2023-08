L'agente di Zaniolo | 'Con Maldini ipotesi Milan | girava tutto bene e poi'

L'Aston Villa ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante italiano Nicolò(24 anni ex Roma) ... 18.44 - I dirigenti del Bologna incontrano l'di Giovanni Fabbian , centrocampista classe 2003 ...... 25 milioni per Pavard 16:26 Juventus - Berardi, brusca frenata: il Sassuolo toglie il giocatore dal mercato 15:36 Aston Villa, attesa a breve la firma di15:07 Lazio, contatto con l'...... l'Aston Villa ha ufficializzato l'ingaggio di Nicolòdal Galatasaray. 21:02 18 Agosto ... Il suoin sede per discutere del futuro dell'attaccante. 15:13 18 Agosto Sassuolo, ecco la ...

Ultimo'ora: Calcio: agente Zaniolo, 'Premier il suo sogno, fosse ... La Svolta

Lo dice l’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, in merito alla scelta dell’ex attaccante della Roma di andare all’Aston Villa. C’è stata la possibilità far tornare Zaniolo in Serie A “Credo ...Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, intervistato da Radio Sportiva parla del suo assistito, che si è trasferito dal Galatasaray all'Aston Villa: "Quando è arrivata questa opportunità in Premi ...