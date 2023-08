(Di lunedì 21 agosto 2023) La serie di spettacoli abbinati antiquaria prende il via questo mercoledì 23 agosto alle 21,30 con "La" in piazza Signorelli

La serie di spettacoli abbinati a Cortonantiquaria prende il via questo mercoledì 23 agosto alle 21,30 con "La" in piazza Signorelli... il Teatro Greco di Monte Jato, il Teatro della Nike di Giardini Naxos; l'dedicata a ...del Festival Lirico dei Teatri di Pietra si concluderà il 24 Agosto con il capolavoro verdiano LA. ...Rischia subito: interpreta Violetta nelladi Verdi, una delle parti più impervie dell'... 1953, c'è una grossa svolta: si apre per lei il tempio dell', La Scala . Impersonò Walter nella ...

La Traviata, l'opera per Cortona Antiquaria LA NAZIONE

La serie di spettacoli abbinati a Cortonantiquaria prende il via questo mercoledì 23 agosto alle 21,30 con «La Traviata» in piazza Signorelli ...Domenica 27 agosto alle 17.45, nel cortile della Pieve romanica di Castelguelfo nel Comune di Fontevivo, all’ombra dell’abside, verrà eseguita la rappresentazione Amami Alfredo, una selezione ...