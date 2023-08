La tempesta Hilary provoca alluvioni a Death Valley

(Di lunedì 21 agosto 2023) La, che ha flagellato il sud della California, ha raggiunto, trasformando gli avvallamenti caldissimi e aridi in torrenti in piena. Lo si apprende dalla Bbc, che pubblica ...

Il famoso Parco Nazionale della Valle della Morte della California è stato chiuso a causa delle inondazioni causate dallatropicale. La maggior parte della California meridionale, comprese Los Angeles e San Diego , si trova in allerta meteo. I venti disi estendono per 350 chilometri dal centro ...La, che ha flagellato il sud della California, ha raggiunto Death Valley, trasformando gli avvallamenti caldissimi e aridi in torrenti in piena. Lo si apprende dalla Bbc, che pubblica ...La scossa di terremoto di magnitudo 5.1 e le inondazioni a causa del passaggio dell'uragano, declassato atropicale, proveniente dal Messico, hanno alzato l'allerta in California. Qui sopra le ultime immagini satellitari pubblicate il 21 agosto sul sito del National Oceanic ...

Il terremoto 5.1 e l'uragano Hilary, California nell'incubo tra scosse e inondazioni RaiNews

