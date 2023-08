La tassa sugli extraprofitti diventa un prestito Tajani | “Credito di imposta pari al versamento” I titoli delle banche corrono

(Di lunedì 21 agosto 2023) Si sgonfia, come prevedibile, labancari annunciata lo scorso 7 agosto. Tra modifiche, emendamenti, distinguo ed eccezioni dell’originaria resterà poco. E infatti ibancari festeggiano. Unicredit ed Intesa Sanpaolo salgono del 2%, Bper del 3%, Banco Bpm ha recuperato completamente il calo seguito all’annuncio. In tutto questo, nonostante gli allarmi lanciati a squarciagola da un nutrito gruppo di economisti ed opinionisti, lo spread e i rendimenti dei Btp praticamente non hanno battuto ciglio. A far sorrideree banchieri sono le dichiarazioni che si sono registrate nelle ultime ore.“non parlerei di scontro ma di diverse posizioni. Con la premier parlo quasi quotidianamente, non c’è un ...

Mentre il governo Meloni studia come rendere il prelievoextraprofitti meno pesante per le banche, il primo gruppo italiano, Intesa Sanpaolo, spiega nel dettaglio il contesto all'interno del quale il provvedimento ha preso forma. In sintesi estrema, ...La Borsa milanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni, grazie allo sprint dei titoli bancari , in attesa del nuovo confronto per modificare laextra profitti. Fanno bene anche le azioni Piaggio e Immsi in attesa dei rispettivi CdA dopo la scomparsa di Roberto Colaninno. Sullo sfondo resta alta la preoccupazione per l'economia ...Banche in luce a Piazza Affari in scia alle indiscrezioni del Corriere della Sera che ipotizza che laextraprofitti delle banche possa essere recuperata attraverso un credito d'imposta "di valore pari o di poco inferiore" al prelievo che subiranno, da far valere in un arco temporale di ...

Tassa sugli extraprofitti delle banche, la mediazione: credito d’imposta spalmato su più anni Corriere della Sera

