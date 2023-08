Di questo passo l'estate islandese sarà da odiare almeno quanto quella delladi Bruno ... Dalle serie ( Trapped e Untrapped , ad esempio), ho finito per farmi laidea che gran parte degli .... C'è pure una carinissima. Si chiama Sara. Dice che prima organizzava eventi. Una roba, tipo matrimoni in pompa magna per ricconi stranieri. Sta adesso a fare i pacchi e va che è ...una...La storia dietro alla: Danny ha in mente un brano d'amore accelerato cantato da una voce bambina e così fa registrare il pezzo ad un ragazzino. Poi per una questione di permessi (...

La strana canzone in cima alle classifiche musicali statunitensi Il Post

“Rich Men North of Richmond”, di un cantautore semisconosciuto, sta circolando molto grazie al supporto di politici e commentatori di destra ...Come se non bastasse, nelle ultime ore una strana segnalazione vede Francesca nuovamente accostata a Valentin Dumitru. Tocca-Valentin: stessa canzone sui social Nelle ultime ore, Francesca ha ...