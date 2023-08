La storia si ripete | agente aggredito nel carcere di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNeldi“un detenuto ha preso oggi a testate un poliziotto, addetto alla vigilanza degli ambulatori dell’infermeria, contestualmente un altro detenuto ha tentato di tirargli uno sgabello in testa. Ma ormai questo non fa più notizia”. Lo afferma il segretario regionale per la Campania del Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria Tiziana Guacci, “A Ferragosto, il Provveditore delle carceri campane Castellano ha fatto visita all’istituto – aggiunge la sindacalista – comunicando nero su bianco vivo appezzamento per la situazione in essere e in particolare per le attività trattamentali ed i momenti di convivialità tra detenuti (pranzi ecc..) con la speranza di valutare iniziative in merito alle coltivazioni ortofrutticole. Insomma, un quadro davvero fantasioso se non fossimo ancora oggi qui a ...