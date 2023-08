Le previsioni del fineMa il cambio di scenario vero e proprio è atteso solo a partire dalla domenica grazie a un fronte atlantico ben organizzato che transiterà sull'Italia portando forte ...Tra poco più di unaprenderà il via l'80ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia . Diretta ... Contemporaneamente,la sua formazione artistica presso il laboratorio ...Liguria .lapeggiore dell'estate in Liguria sul fronte climatico . Le temperature minime registrate la scorsa notte in molti casi hanno sfiorato i 30 gradi : è la base di partenza ideale per ...

La settimana inizia con caldo intenso e locali temporali, temperature in salita fino a 40°C Tiscali Notizie

Le previsioni di 3bmeteo.com per i prossimi giorni: una stasi anticiclonica farà salire ulteriormente le temperature fino a metà settimana. Dal prossimo weekend però cambia il tempo con temperature in ...“È logico che sta per iniziare una preparazione particolare come capita sempre ... Poi svolgeremo un lavoro soprattutto sulle qualità individuali. E dopo le prime due settimane vedremo di aggregare ...