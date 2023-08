La parata di Kiev | sfilata con i mezzi russi distrutti

(Di lunedì 21 agosto 2023) su Tg. La7.it - Fra droni, attacchi e il nuovo giro di Zelensky in Europa,prepara la sua, sulla strada principale della capitale ucraina : come in tutte le guerre ...

Fra droni, attacchi e il nuovo giro di Zelensky in Europa,prepara la sua, sulla strada principale della capitale ucraina : come in tutte le guerre che hanno segnato la storia del mondo, il bottino rappresenta il simbolo della vittoria agognata. e ...Fra droni, attacchi e il nuovo giro di Zelensky in Europa,prepara la sua, sulla strada principale della capitale ucraina : come in tutte le guerre che hanno segnato la storia del mondo, il bottino rappresenta il simbolo della vittoria agognata. e ...... le immagini della preparazione delladel giorno dell'indipendenza, in mostra i "trofei" di guerra, esposti al centro di. Il video. Il prossimo 24 agosto si celebrerà l'anniversario dell'...

La parata di Kiev: in preparazione la sfilata con i mezzi russi distrutti TGLA7

Fra droni, attacchi e il nuovo giro di Zelensky in Europa, Kiev prepara la sua parata, sulla strada principale della capitale ucraina: come in tutte le guerre che hanno segnato la storia del mondo, il ...Si tratta di: carri armati bruciati, veicoli blindati distrutti, obici semoventi danneggiati, lanciarazzi multipli, camion e altre armi russe ...